Aadhaar कार्ड में बदलाव की चर्चा के बीच PIB का बड़ा खुलासा, जानिए क्या है सच्चाई

आधार कार्ड में बदलावों के दावों के संबंध में PIB की ओर से कहा गया है कि समय-समय पर इस तरह की खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आती रहती हैं। इन रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि इस साल के आखिर तक आधार का स्वरूप बदल जाएगा और इसमें सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड ही रह जाएगा। यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह के किसी भी बदलाव की कोई योजना नहीं है।