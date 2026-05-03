ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, मध्य-पूर्व के सहयोगी देशों को बेचेगा 82 हजार करोड़ रुपए के हथियार

Middle East weapons sale: ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला करते हुए मध्य पूर्व के अपने सहयोगी देशों को 8.6 अरब डॉलर ( लगभग 81,700 करोड़ रुपए) के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इस फैसले को आपातकालीन आधार पर लिया गया और इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस की समीक्षा प्रक्रिया को दरकिनार किया गया। इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम बताते हुए कहा कि मौजूदा हालात में तेजी से कार्रवाई जरूरी थी।