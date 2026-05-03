‘अमेरिका की हिम्मत नहीं…’, ईरान के इस एक बयान से दुनिया भर में मची खलबली!

सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद से ही लोग चिंता जता रहे हैं। कई लोग इसे मध्य पूर्व में एक नए युद्ध की शुरुआत का संकेत मान कर वैश्विक शांति के लिए खतरा बता रहे हैं। इस तीखे बयान के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय मध्यस्थों की अगली बैठकों पर टिक गई हैं। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप प्रशासन ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों का शिकंजा और कसता है, या फिर किसी तीसरे देश (जैसे ओमान या कतर) के जरिये बैक-चैनल वार्ता कर नए परमाणु समझौते की गुंजाइश तलाशता है। इसके अलावा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी कर रही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की आगामी रिपोर्ट इस तनाव की अगली दिशा तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाएगी।