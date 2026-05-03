पाक ने ईरान के लिए खोल दिए अपने सभी बंदरगाह, ट्रंप बोले- ‘मुझे पता है’, मुनीर-शहबाज को क्या मिला है मैसेज?

खुलकर तो अमेरिका विरोध कर रहा है, लेकिन पीछे से पाकिस्तान को कुछ आजादी दी गई लगती है। ट्रंप से जब पाकिस्तान द्वारा ईरान के लिए लैंड रूट पहले ही खोल दिए जाने का जिक्र किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है। यह बयान दर्शाता है कि अमेरिका इस पूरे मामले को पूरी तरह अनदेखा नहीं कर रहा है।