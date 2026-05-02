अमेरिका के डर से हॉर्मुज में 48 जहाजों ने लिया यू-टर्न, अब ट्रंप की नई घोषणा के बावजूद ईरान से बढ़ सकता है तनाव

यूएस नेवी के जहाज यूएसएस न्यू ऑरलियंस (LPD-18) इन दिनों अरब सागर में तैनात है। CENTCOM ने 28 अप्रैल की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर सख्ती से ब्लॉकेड लागू कर रहा है। इसमें साफ कहा गया कि 20 दिनों में 48 जहाजों को रेडियो पर संदेश भेजकर वापस लौटाया गया।