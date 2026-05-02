भारत के बाद अब कनाडा को भी खालिस्तानियों से खतरा, खुफिया रिपोर्ट में चौंकने वाला खुलासा

Canada CSIS Report 2025: भारत के बाद अब कनाडा को भी खालिस्तानियों से खतरा बताया गया है। इसका खुलासा कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस (CSIS) ने खुफिया रिपोर्ट में किया है। कनाडा की संसद में पेश की गई CSIS की 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियां हिंसक चरमपंथी एजेंडे को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन, रूस और भारत ने जासूसी के माध्यम से कनाडा की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया है, हालांकि ऐसा करने की कोशिश करने वाले ये अकेले देश नहीं हैं।