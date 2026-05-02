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ईरान का बड़ा दावा: अमेरिका समझौते के प्रति प्रतिबद्ध नहीं, युद्ध फिर भड़कने की आशंका

Middle East crisis: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच जंग फिर भड़कने की आशंका जताई गई है। तेहरान के बयान से वैश्विक ऊर्जा संकट, तेल कीमतों और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर असर की चिंता बढ़ी है।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

May 02, 2026

Iran warns of possible renewed war with the United States amid rising Middle East tensions, raising concerns over global energy crisis and oil price surge.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई। (Photo- IANS)

US-Israel-Iran: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान को लेकर जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसके चलते दुनिया भर को ऊर्जा संकट से जूझना पड़ा रहा, जिसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। इन तमाम मुश्किलों के बीच ईरान के सैन्य मुख्यालय ने एक बयान जारी कर जंग फिर शुरू होने की आशंका जताई है।

ईरानी सैन्य मुख्यालय का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की फिर से शुरुआत होने की संभावना है क्योंकि सबूत बताते हैं कि अमेरिका किसी भी समझौते या संधि के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। तेहरान में यही आकलन है। ईरानियों का मानना ​​है कि उन्होंने युद्ध से पहले, इस्लामाबाद में हुई वार्ताओं के दौरान और फिर युद्धविराम के दौरान पर्याप्त लचीलापन दिखाया है।

ईरानियों का कहना है कि उन्हें अमेरिका की ओर से ऐसा ही रुख देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हर बार तेहरान ने अपनी मांगों में नरमी बरती है, जबकि अमेरिकी और अधिक आक्रामक हो गए।

'परमाणु और होर्मुज पर चर्चा की आवश्यकता'

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने उस प्रस्ताव में अपनी कुछ मांगें छोड़ दी हैं, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया था, जिनमें नाकाबंदी हटाना भी शामिल है। इसके बजाय ईरानी कह रहे हैं कि परमाणु मुद्दे जैसे अन्य प्रमुख मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति और प्रतिबंधों में ढील जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

हालांकि दोनों देशों के बीच तमाम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। ईरानियों का कहना है कि अमेरिकी मांगें बातचीत के लिए नहीं हैं, बल्कि वे सीधे-सीधे आत्मसमर्पण की मांग कर रहे हैं, जो कि कोई विकल्प नहीं है। संक्षेप में, देखा जाए तो तेहरान में अब यह आकलन है कि युद्ध का एक और दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है, और इसलिए वे उसी के अनुसार तैयारी कर रहे हैं।

अमेरिकी अपनी सरकार से सवाल पूछेः ईरान

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने गैर कानूनी और गैर कानूनी युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसे में अमेरिकी जनता को अपनी सरकार से सवाल पूछने चाहिए कि युद्ध क्यों किया गया। इस्माइल बघाई ने आरोप लगाया कि ईरान पर हमला बिना किसी उकसावे के किया गया। इसमें कई गलत काम हुए हैं।

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विदेश
Mojtaba Khamenei

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US Israel Iran War

Published on:

02 May 2026 04:59 pm

Hindi News / National News / ईरान का बड़ा दावा: अमेरिका समझौते के प्रति प्रतिबद्ध नहीं, युद्ध फिर भड़कने की आशंका

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