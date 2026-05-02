ईरान का बड़ा दावा: अमेरिका समझौते के प्रति प्रतिबद्ध नहीं, युद्ध फिर भड़कने की आशंका

हालांकि दोनों देशों के बीच तमाम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। ईरानियों का कहना है कि अमेरिकी मांगें बातचीत के लिए नहीं हैं, बल्कि वे सीधे-सीधे आत्मसमर्पण की मांग कर रहे हैं, जो कि कोई विकल्प नहीं है। संक्षेप में, देखा जाए तो तेहरान में अब यह आकलन है कि युद्ध का एक और दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है, और इसलिए वे उसी के अनुसार तैयारी कर रहे हैं।