अमेरिका-ईरान में फिर होगी जंग? तेहरान की वाशिंगटन को चेतावनी, कहा-हमले हुए तो देंगे करारा जवाब

ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध के दो महीने बीत जाने के बाद भी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट बंद है, जिससे विश्व के 20% तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो गई है। इसके चलते वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आया है और आर्थिक मंदी के जोखिमों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। संघर्ष को सुलझाने के प्रयास गतिरोध में फंस गए हैं, 8 अप्रैल से युद्धविराम लागू है, लेकिन ईरान अभी भी अपने तेल निर्यात पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के जवाब में होर्मुज स्ट्रेट को अवरुद्ध कर रहा है, जो तेहरान की आर्थिक जीवनरेखा है।