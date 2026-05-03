ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप सख्त, कहा- 47 साल के कृत्यों की कीमत अभी नहीं चुकाई

ट्रंप ने कहा कि मैं जल्द ही उस योजना की समीक्षा करूंगा, जो ईरान ने हमें भेजी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जो मानवता और दुनिया के साथ जो किया है, उसके लिए उन्होंने अभी तक बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की तरफ से अब कोई भी गलत कदम उठाया गया तो इसके नतीजे बुरे होंगे। ट्रंप ने कहा कि हम फिर से सैन्य विकल्प का इस्तेमाल करने से चूकेंगे नहीं। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी समझौता तभी संभव है जब अमेरिका को संतोषजनक सुरक्षा आश्वासन मिले, खासकर परमाणु कार्यक्रम को लेकर।