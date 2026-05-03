अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! अब यूरोप पर ट्रंप की सख्ती

वहीं ईरान युद्ध में जब अमेरिका को नाटो देशों का कोई सहयोग नहीं मिला तो ट्रंप भड़क उठे। इस दौरान यूरोपीय देशों खासकर यूके, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी के प्रमुखों ने खुद को युद्ध से दूर रखने का साफ संदेश दिया। इन सबके बाद अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जर्मनी से अपने 5000 सैनिकों को कम करने का निर्णय लिया है। अभी जर्मनी के अलग अलग बेसों पर 34,547 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। रक्षा मामलों के जानकार अमेरिका के इस कदम को नाटो के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। पेंटागन का यह निर्णय हाल में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की ओर से की गई अमेरिकी नीतियों की आलोचना के बाद आया है।