ट्रंप के हाथ में ‘शांति का ड्राफ्ट’, उधर आसमान से बरसे बम: इजरायल ने बारूद से दहला दिया लेबनान!

एक ओर जहाँ कागजों पर शांति की रूपरेखा खींची जा रही है, वहीं दूसरी ओर इजरायल ने अपने सैन्य अभियानों में कोई ढील नहीं दी है। बीती रात इजरायली वायुसेना ने लेबनान के कई अहम और घनी आबादी वाले ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इस अप्रत्याशित हमले से लेबनान के कई इलाकों में भारी तबाही मची है। इजरायली रक्षा बलों (IDF) का स्पष्ट रुख है कि वे अपनी उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े।