खौफ में पाकिस्तान! अमेरिका-ईरान जंग टालने के लिए गिड़गिड़ाया इस्लामाबाद, जानिए उसे किस बात का है बड़ा डर?

Global Conflict: दुनिया भर में जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के कड़े तेवर और उनकी लगातार मिल रही धमकियों ने कूटनीतिक माहौल को बेहद गर्म कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ, ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन दोनों देशों के बीच की इस भयंकर तनातनी के कारण सीधी बातचीत का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। इसी गतिरोध को तोड़ने और एक बड़े युद्ध को टालने के लिए अब पाकिस्तान ने मध्यस्थता करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका और ईरान दोनों से आग्रह किया है कि वे चल रहा सीजफायर कम से कम दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दें। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने बयान दिया है कि हम लगातार ईरान के संपर्क में हैं, ईरान की ओर से जवाब का इंतजार है।