‘ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है’, तेहरान से बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

ट्रंप ने कहा, 'सच कहूं तो, हमने उनके नेताओं को खत्म कर दिया है, जिससे एक तरह से चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं, लेकिन ये नए नेता ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने आगे कहा, 'यह सत्ता परिवर्तन (regime change) है, आप इसे चाहे जो भी नाम दें; हालांकि मैंने यह कभी नहीं कहा था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैंने इसे परोक्ष रूप से कर दिखाया है।'