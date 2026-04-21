US-Iran वार्ता पर संकटः ईरानी सांसद मोहम्मद रज़ा मोहसेनी सानी बोले, ‘मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ बातचीत नहीं’

US-Iran Peace Talks: अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता को लेकर पाकिस्तान में तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच यह बातचीत खटाई में पड़ती दिख रही है। दरअसल, इसको लेकर ईरानी सांसद मोहम्मद रज़ा मोहसेनी सानी (Mohammad Reza Mohseni Sani) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में अमेरिका से बातचीत स्वीकार्य नहीं है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य सानी ने अमेरिका के साथ वार्ता की संभावनाओं पर भी संदेह जताया है।