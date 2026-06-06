आधी रात को हुआ फैसला ? बांग्लादेश और तुर्की के बीच ‘2+2’ वार्ता का ऐलान, डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा कदम!

मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री फिदान ने प्रधानमंत्री रहमान को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की तरफ से शुभकामनाएं और संदेश दिया। फिदान ने भरोसा जताया कि उनका यह दौरा बांग्लादेश और तुर्की के द्विपक्षीय संबंधों को एक नए रणनीतिक स्तर पर ले जाने की शुरुआत है। बैठक के संपन्न होने के बाद बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया:

'दोनों देश विदेश मंत्रियों के स्तर पर सालाना 'विदेश कार्यालय परामर्श' आयोजित करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की भागीदारी के साथ हर साल '2+2' वार्ता का आयोजन किया जाएगा।' राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर आपसी तालमेल को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों ने एक विशेष परामर्श तंत्र बनाने की भी बात कही। इस तंत्र का नेतृत्व दोनों देशों के विदेश मंत्री करेंगे और इसमें संबंधित मंत्रालयों को शामिल किया जाएगा।

