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आधी रात को हुआ फैसला ? बांग्लादेश और तुर्की के बीच ‘2+2’ वार्ता का ऐलान, डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा कदम!

Military Alliance: बांग्लादेश और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाएगा। दोनों देश रणनीतिक स्तर पर व्यापार, रक्षा उद्योग और संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

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भारत

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MI Zahir

Jun 06, 2026

Bangladesh-Turkiye Talks

तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ। (फोटो: बांग्लादेश विदेश मंत्रालय)

Defense Pact : बांग्लादेश और तुर्की ने अपने रक्षा संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। दोनों देश अब हर साल '2+2' परामर्श बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होंगे। यह महत्वपूर्ण निर्णय शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में हुआ, जहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। तुर्की के विदेश मंत्री फिदान की तीन दिवसीय बांग्लादेश यात्रा का यह आखिरी और सबसे अहम कार्यक्रम था।

रणनीतिक स्तर पर पहुंचेंगे दोनों देशों के रिश्ते

मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री फिदान ने प्रधानमंत्री रहमान को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की तरफ से शुभकामनाएं और संदेश दिया। फिदान ने भरोसा जताया कि उनका यह दौरा बांग्लादेश और तुर्की के द्विपक्षीय संबंधों को एक नए रणनीतिक स्तर पर ले जाने की शुरुआत है। बैठक के संपन्न होने के बाद बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया:
'दोनों देश विदेश मंत्रियों के स्तर पर सालाना 'विदेश कार्यालय परामर्श' आयोजित करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की भागीदारी के साथ हर साल '2+2' वार्ता का आयोजन किया जाएगा।' राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर आपसी तालमेल को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों ने एक विशेष परामर्श तंत्र बनाने की भी बात कही। इस तंत्र का नेतृत्व दोनों देशों के विदेश मंत्री करेंगे और इसमें संबंधित मंत्रालयों को शामिल किया जाएगा।

रक्षा उद्योग और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा

इस शीर्ष बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात की गई। चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु रक्षा क्षेत्र में सहयोग, संयुक्त उत्पादन, व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन और रोहिंग्या संकट के साथ-साथ आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दे रहे। गौरतलब है कि तुर्की पहले से ही बांग्लादेश के साथ सैन्य और रक्षा सहयोग बढ़ाने की इच्छा जता चुका है।
इससे पहले शुक्रवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत के बाद एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में हाकान फिदान ने कहा था, 'हम अलग-अलग क्षेत्रों, विशेष तौर पर रक्षा उद्योग में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कदम उठा सकते हैं। हमने अपने समकक्ष के साथ इन सभी विषयों की बहुत बारीकी से समीक्षा की है।'

राष्ट्रपति एर्दोगन को बांग्लादेश आने का न्योता

बैठक के अंत में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने तुर्की के विदेश मंत्री को इस सफल यात्रा के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को जल्द ही अपनी सुविधानुसार बांग्लादेश आने का आधिकारिक आमंत्रण भी भेजा। इस बेहद अहम बैठक के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद और प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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Published on:

06 Jun 2026 07:50 pm

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