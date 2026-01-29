इस मुस्लिम देश में तेजी से घट रही युवाओं की आबादी, चीन जैसी हो गई हालत

Birth Rate: दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में पहचाने जाने वाला देश तुर्की (Turkey) इस समय एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जो सरहदों की लड़ाई से कहीं ज्यादा घातक है। तुर्की अब "डेमोग्राफिक टर्निंग पॉइंट" यानि जनसांख्यिकीय मोड़ पर खड़ा हुआ है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, तुर्की में जन्म दर (Birth Rate) में इतनी बड़ी गिरावट आई है कि यह अब चीन और कई यूरोपीय देशों की तरह "बुजुर्गों के देश" बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में तुर्की सरकार कुछ और कड़े या बड़े बदलाव कर सकती है।