भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश से नज़दीकी बढ़ा रहा है पाकिस्तान, 14 साल बाद शुरू हुई सीधी उड़ानें

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच लंबे समय से तनाव की स्थिति रही है जो पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) और ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद और गंभीर हो गई। वहीं शेख हसीना (Sheikh Hasina) के भारत सरकार की शरण में रहने और बांग्लादेश (Bangladesh) में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामलों की वजह से भारत और बांग्लादेश में भी तनाव चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अब बांग्लादेश से नज़दीकी बढ़ा रहा है। इसके तहत दोनों देशों ने एक बड़ा कदम उठाया है।