भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश से नज़दीकी बढ़ा रहा है पाकिस्तान, 14 साल बाद शुरू हुई सीधी उड़ानें

Shehbaz Sharif and Muhammad Yunus (Photo - IANS)
भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच लंबे समय से तनाव की स्थिति रही है जो पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) और ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद और गंभीर हो गई। वहीं शेख हसीना (Sheikh Hasina) के भारत सरकार की शरण में रहने और बांग्लादेश (Bangladesh) में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामलों की वजह से भारत और बांग्लादेश में भी तनाव चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अब बांग्लादेश से नज़दीकी बढ़ा रहा है। इसके तहत दोनों देशों ने एक बड़ा कदम उठाया है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 14 साल बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। गुरुवार को बीमान बांग्लादेश एयरलाइंस की पहली व्यावसायिक उड़ान ढाका से कराची पहुंची। पहली उड़ान में लगभग 150 यात्री सवार थे। लैंडिंग के समय स्वागत के लिए विमान को पारंपरिक वॉटर कैनन सल्यूट दिया गया।
दोनों देशों के बीच 2012 में सीधी उड़ानें बंद हो गई थीं और इसी वजह से यात्रियों को दुबई या दोहा जैसे गल्फ हब्स से कनेक्टिंग उड़ानों का इस्तेमाल करना पड़ता था।
फिलहाल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ानें सप्ताह में दो बार संचालित होंगी। समय के साथ अन्य पाकिस्तानी एयरलाइन्स भी दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू कर सकती हैं, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ेगी।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 14 साल बाद सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू होने से दोनों देशों को फायदा मिलेगा। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दोनों देशों के नागरिकों को सुविधा मिलेगी क्योंकि अब उन्हें कनेक्टिंग उड़ानों के भरोसे नहीं रहना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को भी मज़बूती मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग