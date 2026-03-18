अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले के बाद इटली ने अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की दी सलाह, क्या छिड़ेगा युद्ध?

पाकिस्तानी हमले में अफगानिस्तान के 400 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने के बाद दोनों देशों में तनाव बेहद ज़्यादा बढ़ गया है। जब से तालिबान सत्ता में लौटा है, तब से ही दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है, जो पिछले करीब डेढ़ साल में और ज़्यादा बढ़ गया है। अक्सर ही दोनों पक्षों में बॉर्डर पर झड़पें होती रहती हैं। पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों के लिए सरकार ने तालिबान को ज़िम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स भी समय-समय पर अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक करती रहती है। सोमवार की रात को किया गया हमला अब तक के हमलों में सबसे बड़े हमलों में से एक था। ऐसे में तालिबान भी चुप नहीं बैठने वाला और जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है।