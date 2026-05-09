इज़रायल ने कार पर दागी मिसाइल, लेबनान में 3 लोगों की मौत

लेबनान (Lebanon) में नाम-मात्र के सीज़फायर की आए दिन इज़रायल की तरफ से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हमलों को बंद करने और सीज़फायर का पालन करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद इज़रायली सेना रुक नहीं रही है। सीज़फायर लागू होने और उसे बढ़ाने के बाद भी इज़रायली सेना ने अब तक कई हमले कर दिए हैं और अब एक बार इज़रायली सेना ने मिसाइल अटैक करते हुए कत्लेआम मचा दिया है।