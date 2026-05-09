कुशल वर्करों के लिए भारत है पसंदीदा देश, यूएन में बोला जर्मनी

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की हालिया भारत यात्रा का ज़िक्र करते हुए फ्लोरियन ने कहा, "भारत, जर्मनी के खास राजनीतिक और आर्थिक साझेदारों में से एक बन गया है, क्योंकि हम स्वतंत्रता, लोकतंत्र और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जैसे साझा मूल्यों और हितों को महत्व देते हैं। 2022 के 'माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट' के तहत वीज़ा प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और डिग्रियों की मान्यता को तेज़ किया जा रहा है। साथ ही भारत में जर्मन भाषा केंद्रों का विस्तार भी किया जा रहा है जिससे युवाओं के लिए रोजगार की राह आसान हो सके।"