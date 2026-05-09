अमेरिकी सेना ने ड्रग्स से लदी नाव को बनाया निशाना, 2 नार्को-आतंकियों की मौत

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के अमेरिका (United States Of America) का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ड्रग्स के खिलाफ उनका रुख काफी सख्त रहा है। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में ड्रग्स तस्करी के बढ़ने की वजह से कई युवा नशे के जाल में फंस रहे हैं। ऐसे में इसे रोकने के लिए ट्रंप ने अपनी सेना को हर ज़रूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया हुआ है। ऐसे में अमेरिकी सेना अक्सर ही ईस्टर्न पैसिफिक सागर क्षेत्र और कैरेबियन सागर क्षेत्र में ड्रग्स से लदी नावों को निशाना बनाती है और अब एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है।