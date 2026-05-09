8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

वैज्ञानिकों ने खोजा ‘बुद्धिमान’ होने का ‘उलटा नियम’, जानें कैसे होता है तेज दिमाग?

Brain Intelligence Research: उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क का नेटवर्क बड़ा या घना नहीं होता, बल्कि अधिक व्यवस्थित और कुशल हो जाता है। बचपन का उलझा हुआ जाल वयस्क होने तक एक सुव्यवस्थित तंत्र में बदल जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

May 09, 2026

Newborn Brain Study

तेज दिमाग को लेकर नई रिसर्च में खुलासा (AI जनरेटेड इमेज)

Newborn Brain Study: इंसानी दिमाग को लेकर लंबे समय से एक आम धारणा रही है कि यह शुरुआत में खाली स्लेट जैसा होता है और बाद में भरता चला जाता है। ऑस्ट्रिया के न्यूरो साइंटिस्ट पीटर जोंस की नई रिसर्च इस धारणा को चुनौती देते हुए बताती है कि इंसानी दिमाग जन्म के समय 'भरा' होता है। चूहो पर किए गए प्रयोग में शोधकर्ताओं ने याददाश्त के सबसे जिम्मेदार हिस्से हिप्पोकैम्पस का अध्ययन किया और पाया कि नवजात में में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बेहद घने और लगभग बेतरतीब होते हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, यह जाल पतला, व्यवस्थित और ज्यादा कुशल बनता जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे 'टैबुला रासा' यानी खाली स्लेट नहीं, बल्कि 'टैबुला प्लेना' यानी पहले से भरी स्लेट का मॉडल बताया है। नई रिसर्च संकेत देती है कि इंसानी बुद्धिमत्ता का रहस्य 'जोड़ने' से ज्यादा 'हटाने' की कला में छिपा है।

'सिनैप्टिक प्रूनिंग' कहलाती है यह प्रक्रिया

वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को 'सिनैप्टिक प्रूनिंग' कहा जाता है। मस्तिष्क में यह प्रक्रिया बचपन से लेकर लगभग 20-25 साल की उम्र तक चलती है। शोध बताते हैं कि जन्म के समय एक बच्चे के दिमाग में वयस्क की तुलना में लगभग दोगुने 'सिनैप्स' (कनेक्शन) होते हैं। यदि यह छंटनी सही ढंग से न हो, तो मस्तिष्क सूचनाओं के बोझ से दब सकता है, जो ऑटिज्म या सिजोफ्रेनिया जैसी स्थितियां ला सकता है।

समय के साथ हटता है फालतू जमाव

उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क का नेटवर्क बड़ा या घना नहीं होता, बल्कि अधिक व्यवस्थित और कुशल हो जाता है। बचपन का उलझा हुआ जाल वयस्क होने तक एक सुव्यवस्थित तंत्र में बदल जाता है। जैसे कोई मूर्तिकार बेकार हिस्से निकालकर एक सुंदर आकृति निकालता है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क समय के साथ फालतू कनेक्शनों को हटाता जाता है।

नई सड़कें नहीं, सही रास्ते चुनता है दिमाग

वैज्ञानिकों के अनुसार यह तरीका सीखने की गति को भी बढ़ाता है। दिमाग को हर नई जानकारी के लिए नया रास्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पहले से मौजूद हजारों रास्तों में से सबसे प्रभावी रास्ते चुन लेता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी शहर में हर दिन नई सड़कें बनाने के बजाय, ट्रैफिक सिस्टम पहले से मौजूद सड़कों में सबसे छोटा और तेज रास्ता खोज ले। यही वजह है कि बड़ा होते-होते इंसान की सोच अधिक स्पष्ट और निर्णय अधिक सटीक होते जाते हैं।

ये भी पढ़ें

नीति आयोग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं, 1,04,125 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक
राष्ट्रीय
NITI Aayog Report

खबर शेयर करें:

Published on:

09 May 2026 02:20 am

Hindi News / World / वैज्ञानिकों ने खोजा ‘बुद्धिमान’ होने का ‘उलटा नियम’, जानें कैसे होता है तेज दिमाग?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी खत्म करने पर सहमति जल्द

IRAN WAR UPDATE
विदेश

देखते ही देखते अचानक आसमान में गायब हो गया था रहस्मयी ऑब्जेक्ट, वो क्या था? अब अमेरिका ने जारी कीं तस्वीरें

विदेश

‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारत के खिलाफ जंग में की थी पाकिस्तान की मदद: चीन ने पहली बार स्वीकारा

China
विदेश

पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सरकार की ‘पेन-डाउन’ स्ट्राइक, अधिकारों की अनदेखी का लगाया आरोप

pakistan
विदेश

ईरान का बड़ा ऐलान, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को देना होगा 40 सवालों का जवाब

IRAN WAR UPDATE
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.