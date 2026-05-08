पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सरकार की ‘पेन-डाउन’ स्ट्राइक, अधिकारों की अनदेखी का लगाया आरोप

आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने सप्ताह की शुरुआत में ही विरोध-प्रदर्शन की घोषणा करते हुए प्रांतीय विभागों से नियमित कागजी कार्रवाई रोकने का आह्वान किया था। उन्होंने इसे संघीय हस्तक्षेप के खिलाफ पेन स्ट्राइक को प्रतीकात्मक करार दिया था। हालांकि हड़ताल से सार्वजनिक सेवाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे संघीय सरकार और खैबर पख्तूनख्वा प्रशासन के बीच चल रहे टकराव में एक तीखा मोड़ माना। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।