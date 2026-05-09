हॉर्मुज में अचानक आग लगी और समुद्र में समा गया भारतीय जहाज, 18 इंडियन की कैसे बची जान? वे वहां क्या कर रहे थे?

यह हादसा उस समय हुआ है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इलाके में पहले से ही तनाव बना हुआ है। कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने बताया था कि 11 भारतीय जहाज तो स्ट्रेट पार कर चुके हैं, लेकिन 13 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में हैं।