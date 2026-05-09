मोजतबा खामेनेई पर ईरान ने दिया बड़ा अपडेट – ‘घायल हुए थे, लेकिन तेज़ी से हो रहा है सुधार’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव के बीच बातचीत जारी है। शुक्रवार को होर्मुज़ स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में ईरान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागी। इसके बाद अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के केशम पोर्ट और बंदर अब्बास शहर पर हमला किया। आज भी अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में 2 ईरानी जहाजों पर गोलीबारी की। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के अनुसार सीज़फायर अभी भी जारी है और जल्द ही दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। इसी बीच अब ईरानी अधिकारियों ने अपने सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) पर एक बड़ा अपडेट दिया है।