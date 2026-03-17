रमजान में पाकिस्तान ने ली बेगुनाहों की जान, तालिबान प्रवक्ता ने सुनाई खरी-खोटी

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। जब से तालिबान (Taliban) की सत्ता में वापसी हुई है, तब से ही तनाव काफी बढ़ गया है। पिछले करीब दो साल में कई बार दोनों पक्षों में कई बार झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान पर हमले किए हैं और सोमवार की रात को भी ऐसा ही देखने को मिला। देर रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल (Kabul) में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर एयरस्ट्राइक करते हुए हाहाकार मचा दिया।