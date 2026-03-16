ट्रंप को लगा बड़ा झटका, होर्मुज स्ट्रेट में मदद से दो मित्र देशों ने किया इनकार

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच चल रहे युद्ध की वजह से होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। दुनियाभर का करीब 20-30% तेल होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुज़रता है, जिस पर ईरान का कंट्रोल है। युद्ध की वजह से ईरान होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों को नहीं गुज़रने दे रहा, जिससे दुनियाभर में तेल-गैस का संकट पैदा हो गया है। हालांकि अब तक भारत के 4 जहाज़ों को होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने का ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है और आगे भी ऐसा हो सकता है। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के रुख से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) काफी नाराज़ हैं और ईरान को इसे खोलने और सभी जहाज़ों को गुज़रने देने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। ऐसे में ट्रंप ने कई देशों से होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में मदद मांगी, लेकिन अब उन्हें एक बड़ा झटका लग गया है।