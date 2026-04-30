क्या युद्ध खत्म करने वाले हैं ट्रंप? US मिलिट्री ने पेश किए 3 खौफनाक प्लान

वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को डर है कि हालात उतने आसान नहीं हैं, जितना दिखाया जा रहा है, लंबी लड़ाई से अमेरिका के हथियार भी कम पड़ सकते हैं। उधर, इस जंग की कीमत भी भारी है, अब तक करीब 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। 8 हफ्ते गुजरने के बाद भी हालात बेहद नाजुक हैं, सीजफायर पर कंट्रोल नहीं है और बातचीत फिलहाल रुकी हुई है।