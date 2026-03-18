Xi Jinping book Burning: नेपाल में जिनपिंग की किताबों की हजारों प्रतियां जलाईं, चीन ने दर्ज कराया विरोध

वीडियो वायरल होने के बाद, गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने मीडिया को बताया कि हमने मोरंग के स्थानीय अधिकारियों को मामले की जांच करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पुष्टि की कि चीन ने रविवार को विदेश मंत्रालय को एक मौखिक सूचना भेजी थी। नेपाल के विदेश और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि चीन ने हाल के अन्य घटनाक्रमों पर भी चिंता व्यक्त की है, जिनमें रिनपोचे (तिब्बती आध्यात्मिक नेता) की काठमांडू यात्राएं शामिल हैं। चीन के अनुरोध पर, सरकार ने पिछले महीने एक रिनपोचे को नेपाल आने की अनुमति देने से इंकार भी कर दिया था।