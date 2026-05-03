महायुद्ध में नया मोड़! अब अमेरिका का एक भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा ईरान

सेमी-ऑफिशियल एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट बताती है कि ईरान का यह रुख सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि आगे की रणनीति का संकेत भी है। खास बात यह है कि इस पूरे प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने पर जोर दिया गया है, लेकिन शर्तों के साथ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह तनाव कम होने की शुरुआत है या फिर टकराव और बढ़ने वाला है?