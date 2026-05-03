इजराइल-अमेरिका के बीच अरबों डॉलर की डील फाइनल, ईरान के साथ सीजफायर के बीच नेतन्याहू न खरीदे एडवांस फाइटर जेट

इजराइल का सैन्य खर्च पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है। गाजा युद्ध के बाद से देश ने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की है। साल 2026 के बजट में भी रक्षा खर्च में अरबों डॉलर का इजाफा किया गया है। इसके अलावा इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने भी उसकी रक्षा नीति को और आक्रामक बनाया है। क्षेत्र में हिज्बुल्लाह और अन्य संगठनों के साथ जारी युद्ध भी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रहा है। इजराइल का यह नया सौदा साफ संकेत देता है कि देश अपनी सैन्य क्षमता को आने वाले सालों में और मजबूत करना चाहता है।