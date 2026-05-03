बंगाल में महिलाओं का आरोप, TMC के इस्राफील चौकीदार ने दी धमकी, ‘जीत पर घर जलेंगे, खून-खराबा होगा’

प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने साफ कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है। उनका आरोप है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, चाहे उन्होंने किसी को भी वोट दिया हो। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जाए। राज्य की सभी 294 सीटों पर मतदान दो चरणों में पूरा हो चुका है। अब सबकी नजरें 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। हालांकि, जिस तरह से नतीजों से पहले तनाव और विरोध देखने को मिल रहा है, उसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।