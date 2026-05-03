ओडिशा के जाजपुर में दहीबड़ा खाने से 58 लोगों की तबीयत खराब, फूड पॉइजनिंग होने का अंदेशा

Odisha Food Poisoning: ओडिशा के जाजपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क किनारे बेचे गए ‘दही बड़ा’ खाने के बाद दर्जनों लोग बीमार पड़ गए। यह मामला दशरथपुर ब्लॉक के पटपुर गांव का है, जहां शुक्रवार सुबह एक आम दिन की तरह लोग नाश्ते में दही बड़ा खा रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में हालात बदल गए। सुबह करीब 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच गांव में आए एक फेरी वाले से कई लोगों ने दही बड़ा खरीदा और खाया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन थोड़ी देर बाद लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते कई लोग एक साथ बीमार पड़ने लगे, जिससे गांव में हड़कंप मच गया।