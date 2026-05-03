LPG Crisis: देश में ईंधन आपूर्ति पर आया मोदी सरकार का बयान, जानें क्या कहा

LPG Crisis: कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा करने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष ने इसको आम जनता और छोटे कारोबारियों पर सीधा असर डालने वाला फैसला बताया। वहीं अब मोदी सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि देश में गैस की कीमतें वैश्विक परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश में ईंधन आपूर्ति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। मीडिया से बातचीत में जोशी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को इसका प्रमुख कारण बताया।