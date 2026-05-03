चलती फ्लाइट से गेट खोलकर बाहर कूद गया यात्री, चेन्नई एयरपोर्ट का मामला, हिरासत में पैसेंजर



जैसे ही यह मामला सामने आया, सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। यात्री को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह समझा जा सके कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का मामला था या इसके पीछे कोई और वजह भी है, इसकी जांच जारी है। इस घटना का असर एयरपोर्ट के संचालन पर भी पड़ा। सुरक्षा कारणों से चेन्नई एयरपोर्ट का मुख्य रनवे करीब एक घंटे के लिए बंद करना पड़ा। इस दौरान अन्य उड़ानों को वैकल्पिक रनवे से संचालित किया गया। हालांकि, कुछ देर बाद स्थिति सामान्य कर दी गई और फ्लाइट्स की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। फिलहाल सभी एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुटी हैं और आगे की कार्रवाई तय की जा रही है। यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि विमान में सुरक्षा नियमों का पालन कितना जरूरी होता है। छोटी सी लापरवाही भी बड़े खतरे को जन्म दे सकती है।