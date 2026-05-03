ईरान शांति वार्ता के लिए अमेरिका ने निक स्टीवर्ट को सलाहकार के तौर पर किया नियुक्त

Iran America War: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। व्हाइट हाउस ने निक स्टुअर्ट (Nick Stewart) को उस टीम में शामिल करने की पुष्टि की है, जो ईरान के साथ चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए बातचीत कर रही है। यह टीम विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की अगुवाई में काम कर रही है। निक स्टुअर्ट सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने स्टुअर्ट को एक अनुभवी और तेज दिमाग वाला नीति विशेषज्ञ बताया है। उनका कहना है कि स्टुअर्ट को ईरान से जुड़े मामलों का अच्छा अनुभव है। वह पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान स्टेट डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं और कैपिटल हिल पर भी उनकी भूमिका रही है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी नियुक्ति में जेरेड कुशनर की अहम भूमिका बताई जा रही है।