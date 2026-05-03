विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले सट्टा बाजार में हलचल, जानें बंगाल में किस पार्टी को मिल रहा भाव

Assembly Election result Satta Bazar: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों का परिणाम सोमवार को घोषित होगा। इससे पहले सट्टा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। जब विधानसभा चुनावों का परिणाम घोषित होगा, तो करीब 247 करोड़ रुपये उन लोगों को दिए जाएंगे, जिन्होंने नतीजों का सही अनुमान लगाया होगा। दरअसल, यह पैसा अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट (Polymarket) पर लगाए गए दांव से जुड़ा है।