30% मुनाफा वृद्धि के बावजूद टॉप कंपनियां निवेश नहीं कर रही: मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन

CEA ने चीन की हालिया दो अधिसूचनाओं (Decree No. 834 और 835) का जिक्र करते हुए कहा, “होटल कैलिफोर्निया में आप चेक आउट तो कर सकते थे लेकिन छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन चीन कह रहा है कि आप न चेक आउट कर सकते हैं और न छोड़ सकते हैं।” ये नियम विदेशी कंपनियों को सप्लाई चेन चीन से बाहर ले जाने पर सजा देने की छूट देते हैं।उन्होंने कहा कि चीन किसी भी देश को चीन से सप्लाई चेन हटाने में मदद नहीं करने देना चाहता। भारत को अब अपनी संस्थागत व्यवस्थाएं बनानी होंगी, जैसे कि सप्लाई चेन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, अमेरिका के CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) जैसी संस्था, और ब्लॉकिंग स्टैट्यूट।