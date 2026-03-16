China Economy: मिडिल ईस्ट में युद्ध और टैरिफ वॉर के बीच भी चीन की इकोनॉमी ने की अच्छी ग्रोथ, जानिए वजह

इसके साथ ही फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट में भी सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष गिरावट के बाद इस बार निवेश में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि प्रॉपर्टी सेक्टर अभी भी कमजोर बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार रियल एस्टेट निवेश में 11.1 प्रतिशत की गिरावट जारी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चीन का हाउसिंग सेक्टर अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया है।