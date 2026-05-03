3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल चुनाव में 27 लाख नाम हटे, रिकॉर्ड वोटिंग के बीच 96 सीटों पर दिखा बिलकुल अलग वाला ट्रेंड

पश्चिम बंगाल चुनाव में 27.16 लाख नाम हटने और 92.95% रिकॉर्ड मतदान के बीच 96 सीटों पर खास ट्रेंड सामने आया। कई सीटों पर मतदाता घटे तो कई जगह वोट बढ़े, जिससे चुनावी प्रक्रिया और मतदाता लिस्ट संशोधन पर नए सवाल खड़े हुए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

May 03, 2026

West Bengal Election

West Bengal Election(AI Image-ChatGpt)

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म होने के बाद अब कुछ घंटो में चुनाव के परिणाम सामने होंगे। चुनाव में आरोप-प्रत्यारोप खत्म होने के बाद अब चुनाव विश्लेषण किया जा रहा है। बंगाल के हालिया चुनाव दो प्रमुख कारणों से खास चर्चा में रहे। पहला, मतदाता लिस्ट में ‘लॉजिकल विसंगतियों' के आधार पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए, और दूसरा, रिकॉर्ड 92.95% मतदान दर्ज किया गया। इस बार 2021 के मुकाबले करीब 31 लाख अधिक वोट डाले गए। इससे भी चुनावी रुझान का आंकलन किया जा रहा है।

जान लें आंकड़े


मतदाता सूची में कुल 27.16 लाख नामों को हटाया गया। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर 96 ऐसी विधानसभा सीटें सामने आती हैं, जहां खास पैटर्न देखने को मिलता है। इनमें से 48 सीटें ऐसी हैं, जहां इस बार मतदाताओं की संख्या 2021 के मुकाबले कम रही। ये 48 सीटें कुल हटाए गए नामों का लगभग 28% हिस्सा हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि Special Intensive Revision(SIR) का असर मतदान करने वालों की संख्या पर पड़ा हो सकता है। इन 48 सीटों में से 15 सीटों पर 2021 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को जीत मिली थी। दूसरी ओर, बाकी 246 सीटों में इस बार मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इनमें से 48 सीटें ऐसी हैं, जहां कम से कम 20,000 अधिक वोट डाले गए। ये 48 सीटें कुल अतिरिक्त मतदान का लगभग 42% हिस्सा हैं, जबकि इन पर हटाए गए वोटरों की संख्या अपेक्षाकृत कम यानी 2.66 लाख रही, जो प्रति सीट औसतन 5,548 बैठती है। इन सीटों में से 14 पर 2021 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी।

कहां कितने नाम हटे


अगर हटाए गए नामों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो इसमें भी काफी असमानता दिखती है। बात करें तो, समसेरगंज में सबसे ज्यादा 74,775 नाम हटाए गए, जबकि मानबाजार में सिर्फ 71 नाम हटे। दोनों ही क्षेत्रों में 90% से अधिक मतदान हुआ, लेकिन परिणामों में बड़ा अंतर देखने को मिला। समसेरगंज में 96.04% मतदान के बावजूद कुल डाले गए वोटों में 33,536 की कमी आई, जो 2021 के मुकाबले 17.8% गिरावट है। वहीं, मानबाजार में 91.73% मतदान के साथ 20,605 वोटों की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो 9.6% की वृद्धि दिखाती है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मतदाता लिस्ट में संशोधन और मतदान प्रतिशत के बीच सीधा संबंध दिखाई देता है।

ये भी पढ़ें

आई-पैक डायरेक्टर बेल मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा, जानें क्या है पूरा मामला
राष्ट्रीय
I PAC Director

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Updated on:

03 May 2026 08:21 am

Published on:

03 May 2026 08:19 am

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल चुनाव में 27 लाख नाम हटे, रिकॉर्ड वोटिंग के बीच 96 सीटों पर दिखा बिलकुल अलग वाला ट्रेंड

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

30% मुनाफा वृद्धि के बावजूद टॉप कंपनियां निवेश नहीं कर रही: मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन

V. Anantha Nageswara
राष्ट्रीय

राज्य सभा में बड़ा खेल! BJP के निशाने पर उद्धव की शिवसेना और पवार की NCP, संजय जाधव की ‘चुप्पी’ से बढ़ी सियासी हलचल

राष्ट्रीय

दिल्ली में बड़ा हादसा, विवेक विहार में हुआ एसी ब्लास्ट, 8 लोगों की मौत सहित कई घायल

दिल्ली विवेक विहार एसी ब्लास्ट
राष्ट्रीय

प्री- मानसून के बाद बदला मौसम का मिजाज, अगले पांच दिन होगी तेज बारिश; इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

IMD issues Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

ओवरथिंकिंग करते हैं तो हो जाएं सावधान! युवा पीढ़ी पर बढ़ा साइड इफेक्ट का खतरा

overthinking effects
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.