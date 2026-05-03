ओवरथिंकिंग करते हैं तो हो जाएं सावधान! युवा पीढ़ी पर बढ़ा साइड इफेक्ट का खतरा

‘ग्लोबल ओवरथिंकिंग इंडेक्स' रिपोर्ट के अनुसार, लोग रोज औसतन 89 मिनट सिर्फ सोचने में बिता रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी नींद, काम और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर लोग हर रात औसतन 27.9 मिनट की नींद सिर्फ सोचने में खो रहे हैं। साल के 365 दिनों में से 22 दिन इसी में खो जाते हैं। हालत ये है कि कल की चिंता और आज की तुलना ने युवाओं के मस्तिष्क को 'क्लाउड स्टोरेज' की तरह भर दिया है, जहां सुकून के लिए जगह ही नहीं बची। वे भविष्य की उन आपदाओं से लड़ रहे हैं, जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। स्टैटिस्टा और मेंटर हेल्थ अमरीका के अनुसार, लगभग 73त्न युवा (18-35 वर्ष) स्वीकार करते हैं कि वे नियमित रूप से ओवरथिंकिंग के शिकार होते हैं। यह समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 10-15% अधिक देखी गई है।