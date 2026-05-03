दिल्ली में बड़ा हादसा, विवेक विहार में हुआ एसी ब्लास्ट, 8 लोगों की मौत सहित कई घायल



आग बी-13 नाम की बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर लगी थी। बताया जा रहा है कि शुरुआत में आग सीमित थी, लेकिन देखते ही देखते यह पूरे ढांचे में फैल गई। आग पर काबू पाने में करीब ढाई घंटे लग गए और सुबह 6:25 बजे जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई। वहीं, 4 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि रेस्क्यू टीमों ने मिलकर करीब 14 से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।