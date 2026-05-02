आई-पैक डायरेक्टर बेल मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा, जानें क्या है पूरा मामला



विनेश चंदेल आई-पैक के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं। यह संगठन राजनीतिक रणनीति तैयार करने, चुनाव प्रबंधन और विभिन्न दलों के लिए कैंपेनिंग का कार्य करता है। देश के कई राज्यों में यह संस्था दलों के लिए रणनीतिक सलाह देने में सक्रिय रही है। ऐसे में चंदेल की गिरफ्तारी से संगठन के कामकाज पर असर पड़ा था। उनकी रिहाई के बाद आई-पैक से जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया है। उनका मानना है कि अदालत का फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया का परिणाम है। हालांकि, यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ईडी की जांच जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया अभी बाकी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जांच एजेंसी आगे क्या कदम उठाती है और मामले की दिशा क्या रहती है। फिलहाल, विनेश चंदेल जमानत पर बाहर हैं और कानून के दायरे में रहकर अपने बचाव की तैयारी कर रहे हैं।