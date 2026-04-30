Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल में पिछले 2 एग्जिट पोल के अनुमान से TMC को मिली ज्यादा सीटे, जानें केरल-तमिलनाडु-असम का क्या रहा हाल

एग्जिट पोल के नतीजे आए सामने (Photo-AI)
Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल सामने आ गए है। एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में सत्ता परिवर्तन नजर आ रहा है। वहीं असम में बीजेपी और तमिलनाडु में DMK की वापसी हो रही है। इसके अलावा केरल से कांग्रेस को खुशखबरी मिल रही है। एग्जिट पोल में केरल में यूडीएफ की सरकार बनती नजर आ रही है।
पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होगी। बंगाल में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। प्रदेश में दोनों ही चरणों में रिकॉर्डतोड़ मतदान हुआ है। अब वोटों की गिनती 4 मई को होगी।
बंगाल में 7 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, वहीं दो में टीएमसी की सरकार बनती नजर आ रही है। आइए देखते है...
|एजेंसी
|टीएमसी
|बीजेपी
|अन्य
|चाणक्य स्ट्रेटीज
|130-140
|150-160
|0-5
|मैट्रिज
|125-140
|146-161
|6-10
|पोल डायरी
|99-127
|142-171
|5-9
|पीपुल्स पल्स
|177-187
|95-110
|1-4
|पी मार्क
|118-138
|150-175
|0-0
|प्रजा पोल
|85-110
|178-208
|0-5
|जनमत पोल्स
|195-205
|80-90
|1-4
दरअसल, 2021 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की पार्टी TMC को 130-140 सीटें दी थी, लेकिन चुनावी परिणाम में 213 सीटें जीतकर सरकार बनाई। इसके अलावा बीजेपी को 130-140 सीटें दी थी। वहीं बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी।
2016 के चुनाव में टीएमसी को एग्जिट पोल में 190-210 सीटें दी गई थी। वहीं टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी। बीजेपी को 2-8 सीटें दी गई थी, लेकिन 3 सीटों पर जीत मिली।
2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 210-230 दी गई थी, जबकि चुनाव परिणाम में 184 सीटें मिली थी। वहीं लेफ्ट को 60-80 सीटें दी गई थी, लेकिन 60 सीटें जीती थी।
तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता है। 9 एग्जिट पोल में से 6 में डीएमके की वापसी के संकेत है।
|एजेंसी
|DMK+
|AIADMK+
|टीवीके
|पीपुल्स प्लस
|125–145
|65–80
|18–24
|मैट्रिज
|122–132
|87–110
|10–12
|जेवीसीसी- टाइम्स नाउ
|75–95
|128–147
|8–15
|पी मार्क
|125–145
|65–85
|16–26
|पीपुल्स इनसाइट
|120–140
|60–70
|30–40
|प्रजा पोल
|148–168
|61–81
|1–9
|एक्सिस माय इंडिया
|92–110
|22–32
|98–120
|कामारिया एना.
|78–95
|68–84
|67–81
|वोट वाइब
|103–113
|114–124
|4–10
|एवरेज
|118
|82
|34
प्रदेश में पिछले तीन पोल्स में से दो अनुमान सही निकले थे। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में DMK+ को 150-180 सीटें दी गई थी, लेकिन पार्टी ने 159 सीटें जीती थी। वहीं AIADMK+ को 50-80 सीटें दी गई थी। इसने 75 सीटें जीती थी।
2016 के विधानसभा चुनाव में DMK+ को 110-115 सीटें दी गई थी। पार्टी ने 98 सीटें जीती थी। वहीं AIADMK+ 95-105 सीटें दी गई थी और चुनाव परिणाम में 134 सीटें जीती थी। वहीं 2011 के चुनाव में एग्जिट पोल में AIADMK+ को 160-190 सीटें दी गई थी और 203 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा DMK को 40 से 70 सीटें दी गई थी। वहीं पार्टी ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी।
केरल में 140 विधानसभा सीटें है और सरकार बनाने के लिए 71 सीटों की आवश्यकता है। केरल में सभी एग्जिट पोल में यूडीएफ को बहुमत मिलता नजर आ रहा है।
|एजेंसी
|LDF
|UDF+
|अन्य
|वोट वाइब
|58–68
|70–80
|0–4
|एक्सिस माय इंडिया
|49–62
|78–90
|0–3
|मैट्रिज
|60–65
|75–85
|3–5
|पीपुल्स प्लस
|55–65
|70–85
|0–3
|पी- मार्क
|62–69
|71–79
|1–7
|जेवीसीसी- टाइम्स नाउ
|57–66
|72–82
|2–6
|पीपुल्स इनसाइट
|58–68
|66–76
|10–15
|एवरेज
|61
|76
|3
केरल के पिछले तीन चुनावों के एग्जिट पोल और नतीजों पर नजर डालें तो 2021 में एग्जिट पोल ने LDF+ को 90–110 सीटें और UDF+ को 30–40 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। वास्तविक नतीजों में LDF+ को 99 सीटें मिलीं और उसने सरकार बनाई, जबकि UDF+ को 41 सीटें हासिल हुईं।
2016 के चुनाव में एग्जिट पोल के अनुसार LDF+ को 80–100 और UDF+ को 40–60 सीटें मिलने का अनुमान था। नतीजों में LDF+ को 91 सीटें मिलीं और उसने सरकार बनाई, जबकि UDF+ को 47 सीटें मिलीं।
2011 के चुनाव में एग्जिट पोल ने UDF+ को 70–85 सीटें और LDF+ को 55–70 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। अंतिम नतीजों में UDF+ को 72 सीटें मिलीं और उसने सरकार बनाई, जबकि LDF+ को 68 सीटें प्राप्त हुईं।
असम में 126 विधानसभा सीटें है और सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की आवश्यकता होगी। 2026 के एग्जिट पोल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है।
|एजेंसी
|BJP+
|कांग्रेस+
|अन्य
|एक्सिस माय इंडिया
|88–100
|24–36
|0
|मैट्रिज
|85–95
|25–32
|6–12
|पीपुल्स प्लस
|68–72
|22–26
|3–5
|पी मार्क
|82–94
|30–40
|1–5
|जेवीसी
|88–101
|23–33
|2–5
|चाणक्य स्ट्रेटेजीज
|88–98
|22–32
|3–5
|पोल डायरी
|86–101
|15–26
|3–7
|वोट वाइब
|90–101
|23–33
|0–6
|जनमत पोल्स
|87–98
|29–30
|0
|कामारिया एना.
|85–95
|26–39
|0–3
|पीपुल्स इनसाइट
|88–96
|30–34
|2–4
|एवरेज
|90
|29
|7
पिछले तीन विधानसभा चुनावों में असम के एग्जिट पोल काफी हद तक सही साबित हुए हैं। 2021 के चुनाव में एग्जिट पोल्स ने BJP+ को 65-85 सीटें और कांग्रेस+ को 40-60 सीटें दी थीं। वास्तविक नतीजे में BJP ने 75 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस को 50 सीटें मिलीं।
2016 के चुनाव में एग्जिट पोल्स ने BJP+ के लिए 70-90 सीटें और कांग्रेस+ के लिए 30-50 सीटें का अनुमान लगाया था। अंत में BJP+ को 86 सीटें मिलीं और कांग्रेस को 26 सीटें।
2011 के चुनाव में एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को 65-85 सीटें और AGP को 20-40 सीटें बताई थीं। वास्तविक परिणाम में कांग्रेस ने 78 सीटें जीतकर सरकार बनाई और AGP को 18 सीटें मिलीं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग