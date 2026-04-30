Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल में पिछले 2 एग्जिट पोल के अनुमान से TMC को मिली ज्यादा सीटे, जानें केरल-तमिलनाडु-असम का क्या रहा हाल

2016 के विधानसभा चुनाव में DMK+ को 110-115 सीटें दी गई थी। पार्टी ने 98 सीटें जीती थी। वहीं AIADMK+ 95-105 सीटें दी गई थी और चुनाव परिणाम में 134 सीटें जीती थी। वहीं 2011 के चुनाव में एग्जिट पोल में AIADMK+ को 160-190 सीटें दी गई थी और 203 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा DMK को 40 से 70 सीटें दी गई थी। वहीं पार्टी ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी।