नेपाली एयरलाइन ने जम्मू कश्मीर को दिखाया पाकिस्तान का हिस्सा, विवाद बढ़ने पर पोस्ट किया डिलीट

Nepali Airlines Controversy: हाल ही में नेपाल की राष्ट्रीय विमानन कंपनी नेपाली एयरलाइन एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गई। मामला इतना बढ़ा कि भारतीय सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। एयरलाइंस ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक ग्राफिक पोस्ट किया था। यह पोस्ट शायद किसी प्रमोशनल मकसद से शेयर की गई थी, लेकिन इसमें एक बड़ी गलती कर दी गई। नक्शे में भारत की सीमाओं को गलत तरीके से दिखाया गया। सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पर हुई कि Jammu and Kashmir और Ladakh को पाकिस्तान का हिस्सा दर्शाया गया था। भारत में इस तरह की गलती को सिर्फ तकनीकी भूल नहीं माना जाता। यह सीधे-सीधे देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए जैसे ही यह पोस्ट लोगों की नजर में आई, सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया।