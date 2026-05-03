क्या ‘ताइवान’ को चीन के हाथों बेचने जा रहे ट्रंप? गर्म हुआ अटकलों का बाजार तो अमेरिका पर उठने लगे सवाल

ताइवान सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर उत्पादक भी है। पूरी दुनिया के चिप्स का बड़ा हिस्सा यहीं बनता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका ताइवान पर अपनी पकड़ ढीली करता है तो चीन को इन चिप्स पर काबू मिल सकता है।