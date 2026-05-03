छतों पर फंसे लोग, नीचे साक्षात मौत! केन्या में बाढ़ ने ली 10 जनों की जान, हजारों बेघर, ऐसा था भयानक मंजर

Downpour: पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या में कुदरत ने अपना भयंकर रूप दिखाया है। यहां पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण अचानक भयंकर बाढ़ आ गई है। अचानक आए इस सैलाब ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया है कि अब तक कम से कम 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई शहरों से लेकर गांवों तक में कई फीट पानी भर गया है। पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को अपनी जान बचाने या संभलने का मौका ही नहीं मिला।