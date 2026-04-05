अफगानिस्तान में आसमान से बरसी मौत, भीषण बाढ़ में 77 लोगों की जान गई, 137 घायल

Afghanistan floods: अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। अब तक 77 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 137 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर दिखा दिया कि पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में मौसम का बदलता मिजाज कितना खतरनाक साबित हो सकता है।