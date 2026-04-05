अफगानिस्तान में आसमान से बरसी मौत, भीषण बाढ़ में 77 लोगों की जान गई, 137 घायल

Afghanistan floods (Image: IANS)
Afghanistan floods: अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। अब तक 77 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 137 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर दिखा दिया कि पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में मौसम का बदलता मिजाज कितना खतरनाक साबित हो सकता है।
लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गईं और पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई गांवों में घर पूरी तरह बह गए, जबकि सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, सबसे ज्यादा असर ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में देखा गया है, जहां राहत पहुंचाना भी चुनौती बना हुआ है।
बताया जा रहा है कि कई जगहों पर बाढ़ इतनी तेजी से आई कि लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला। खेत, मवेशी और घर सब पानी में बह गए। कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया, जिससे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है।
आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि, कई क्षेत्रों में सड़कें टूटने के कारण राहत कार्य में बाधाएं आ रही हैं।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश होने की आशंका जताई है। ऐसे में हालात और बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।
अफगानिस्तान जैसे देशों में बुनियादी ढांचे की कमी और कमजोर आपदा प्रबंधन व्यवस्था के कारण इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हर साल आने वाली बाढ़ और भूस्खलन यहां के लोगों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
फिलहाल, पूरे देश में हालात पर नजर रखी जा रही है और प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना है। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति इस संकट की दिशा तय करेगी।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग