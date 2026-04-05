ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले के बाद रूस अलर्ट, अपने 198 विशेषज्ञों को तुरंत निकाला

Bushehr Nuclear Power Plant Attack: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हुए हमले ने हालात को और गंभीर बना दिया है। इस घटना के बाद रूस तुरंत अलर्ट मोड में आ गया और संयंत्र में तैनात अपने विशेषज्ञों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले के बाद क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थिति के तौर पर देखा जा रहा है।