Indian fishermen evacuation: ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे अर्मेनिया के रास्ते भारत लौटे

इस बीच, पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात के कारण बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक स्वदेश लौट रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (गल्फ) असीम आर महाजन (Aseem R Mahajan) के अनुसार, 28 फरवरी से अब तक लगभग 6.24 लाख यात्री इस क्षेत्र से भारत आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच सीमित उड़ानें चलाई जा रही हैं और सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए विशेष उड़ानों की भी व्यवस्था की गई है।